Oteller yılbaşına hazır, fiyatlar cep yakacak

Turizmciler yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına kısa sürede ulaşılacağı bekleniyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yılbaşının hafta içine gelmesi dolasıyla tek gecelik yılbaşı programlarının cep yakabileceğini belirtti, Çeşmeli turizmciler ise erken rezervasyon uyarısı yaptı.2019 yılını bereketli geçiren Türk turizmi, sezon kapanışını yılbaşı programlarıyla yapacak. Ege başta olmak üzere Türkiye genelinde otel ve işletmeler yılbaşı hazırlıklarını tamamlamış durumda. Otel ve işletmelerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağı beklenirken yılbaşının hafta içine gelmesi sebebiyle tek gecelik programların cep yakabileceği ifade edildi. İzmir 'in gözde tatil bölgesi Çeşme'de de oteller şimdiden yüzde 60 doluluk oranına ulaştı. Çeşmeli turizmciler, son dakika rezervasyonlarına karşı 'geç kalmayın' uyarısında bulundu."Cepleri biraz yakacak gibi gözüküyor"Türk turizminin 2019 yılını çok iyi geçirdiğini belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler, " Yılbaşı ile birlikte 2019 sezonunu kapatmış olacağız. Türk turizminin çok bereketli bir yılbaşı geçireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda tatil günleri arka arkaya geldiği için yıl başlarında paket programlar yapıyorduk ama yılbaşının bu sene salı gününe gelmesinden dolayı tek bir gece var. Yılbaşı hafta içine denk geldiği ve tek günlük programlar yapılacağı için de cepleri biraz yakacak gibi gözüküyor. Beklentinin üzerinde fiyatlar gelebilir. İş imkanı uygun olanlar, cumartesi, pazar ve pazartesiyi de birleştirmek kaydıyla dört günlük tatil kullanabilecekler" diye konuştu."Bereket getirecek"Dört günlük tatil programlayanların genellikle termal ve kayak otellerini, bir gün tatil yapacak olanların ise şehir içi ve çevresindeki otelleri tercih edeceğini kaydeden İşler, "Çeşme, Foça, Kuşadası İzmir için son derece revaçta. Türkiye geneline baktığımızda termal ve tarihi zenginlikleri ile birlikte Denizli'ye talep var. Kayak için Bursa'ya ve Erciyes'ye talep olduğunu görüyoruz. Yılbaşının ülkenin her tarafına bereket getireceğine inanıyoruz. Antalya'da, Kıbrıs'ta, Ege'de eğlence odaklı otellerimiz var ama bunların yanı sıra gastronomi, kayak ve termal ağırlıklı otellerimiz de mevcut" ifadelerini kullandı."Fiyatlar beklentinin üzerinde olacak"Yılbaşında çocukların da unutulmadığını, aileler eğlenirken çocukların da çocuk menüleriyle birlikte çocuk eğlencelerinde yer alabileceğini söyleyen İşler, sektörün bütün beklentileri karşılayan bir yılbaşına çok iyi hazırlandığını belirtti. Ege'deki işletmelerde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaşmış durumda olduğunu vurgulayan İşler, şöyle devam etti:"Bu yılbaşı, bir günlük tatil ağırlıklı olacağı için özellikle şehir içi ve etrafındaki tesisler bu bereketten fazlasıyla faydalanacak. Bir gece yoğun geçecek ve fiyatlar da beklentinin üzerinde olacak. Tatili birleştirenler daha ekonomik fiyatlarla karşılaşacaktır. Türkiye genelinde tüm tesisler ve restoranlar yüzde 100 dolacak. 2019'da Türk turizmi, yılbaşının bereketiyle beraber taçlanmış olacak kapanacak. Misafirlere fiyatların artması ihtimaline karşı erken rezervasyondan faydalanmalarını öneriyoruz. 2019, nasıl tüm zamanların en iyi yılıysa, 2020 yılının daha iyi geçeceği ve 2019'u geride bırakacağı gözüküyor."Erken rezervasyon uyarısıGözde tatil bölgelerinden İzmir Çeşme'de de oteller ve işletmeler yılbaşına hazır durumda. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Çeşme'deki otellerin şimdiden yüzde 60 oranında dolduğunu kaydetti. Belge, şu bilgileri verdi:"Misafirlerimize bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını öneririm, çünkü rezervasyonlar hızlı bir şekilde ilerliyor. Doluluk oranının yüzde 100'ü bulacağını düşünüyoruz. Çeşme'de yılbaşında program yapacak olan 6 büyük otel var. Bunların dışında 3-4 yıldızlı oteller, butik oteller de açık. Şehir içi ve şehir dışından misafirlerimiz yılbaşı rezervasyonlarını yaptırıyor.""Dört gözle bekliyoruz"Çeşme'de 2 bin esnaf olduğunu ifade eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de ilçe esnafının yılbaşından beklentisinin çok yüksek olduğunu söyledi. Köfüncü, "Tüm otellerin rezervasyonları giderek artıyor. Gelecek misafirlerin gönül rahatlığıyla gelmelerini, yılbaşı keyfinin Çeşme'de çok güzel olduğunu söylemek istiyoruz. Misafirlerin gelmelerini dört gözle bekliyoruz. Çeşme son dönemlerde gastronomi alanında büyük ilerleme kaydetti. Buradaki yiyeceklerin güzelliğini ve tazeliğini gelip burada görmeleri lazım. Büyük otellerimizde programlar ve sokak partileri olacak. 2 bin esnafımızla turizme hizmet eden bir yapıdayız. Kışı nasıl değerlendiririz diye uğraş veriyoruz. Sezonu uzatmaya çalışıyoruz. Bunun için de güzel çalışmalarımız var. Son 15 günde rezervasyonların tamamen dolacağını düşünüyoruz" dedi. - İZMİR