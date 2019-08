Otellerdeki doluluk tatil evlerine ilgiyi artırdı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya 'nın Alanya ilçesinde otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaşması, ilçedeki tatil evlerine ilgiyi artırdı. Türkiye 'nin önemli turizm bölgelerinden Alanya'da, yaz sezonunda otellerdeki doluluk yüzde yüze ulaştı. Otellerde yer bulamayan tatilcilerin alternatifi ise tatil evleri oldu. Konut sahibi Türk vatandaşlarının yanı sıra ilçede mülk sahibi yabancılar da tatil dönemleri dışında evlerini kiraya veriyor.Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkan Yardımcısı Ali Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük ve haftalık kiralanan tatil evlerinin popülerliğinin her geçen gün arttığını söyledi. Alanya'nın turizmde popüler olmasından dolayı bölgede tatil evlerinin önem kazandığını aktaran Özsoy, söz konusu evlerin neredeyse oteller kadar tercih edildiğini dile getirdi.Otellerin bu yaz yüzde yüz doluluğa ulaşmasının tatil evlerine ilgiyi daha da artırdığını anlatan Özsoy, uygun fiyatının yanı sıra daha mütevazı yaşam şekli ve rahatlık için evlerin kiralandığını söyledi.Tatil evlerinin otellere göre oldukça ucuz olduğuna değinen Özsoy, Anadolu'dan gelen kalabalık aileler için evlerin çok daha uygun ve avantajlı olduğunu ifade etti.Tatil evlerini kiralayanların yerli ve yabancılar arasında eşit şekilde dağıldığını aktaran Özsoy, "İlçede yaklaşık 3-4 bin ev var. Bu evler daha çok rezidans ve apartman şeklinde havuzlu daireler. En çok da bunlar tercih ediliyor. Ayrıca günlük tatil evlerini kiralayanlar mutlaka yetkili emlakçıları tercih etsin. Dolandırılmak istemiyorlarsa bunu yapsınlar." dedi."Tatil bölgelerinde ikinci konutlar hızlı bir şekilde gelişti"Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise en çok tatil evlerinin kontrolsüz gelişiminden korktuklarını söyledi.Hükumetin bu evleri vergilendirmesiyle rahatladıklarını vurgulayan Sili, sahil kesiminde turistlerin talep gösterdiği bölgelerde ikinci konutların hızlı şekilde geliştiğini belirtti.Alanya gibi turizm bölgelerinde yerli ve yabancı kişilerin, bir süre sonra aldıkları evi kiralayarak değerlendirdiğini anlatan Sili, şöyle konuştu:"Buna karşı değiliz. Bu dünyanın bir gerçeği. Bizler de yurt dışı ziyaretlerinde bu tarz konutları tercih edebiliyoruz. Burada güvenlik ve maliyeyle ilgili bir sıkıntı vardı. Hükumet de önlemler aldı. Bunların vergilendirilmesi gerekiyordu. Biz her müşteri için fatura keserken devlete de bir kazanç sağlıyorduk. Ayrıca giriş yapan her kimse kimlik bilgileriyle emniyet güçlerini bilgilendiriyoruz. Bu anlamda bizler için bu evlerin de hem vergilendirilmesi hem de güvenliğin sağlanması önemliydi."Türkiye'deki yatak kapasitesinin son 10 yılda çok fazla arttığına değinen Sili, ikinci konutların devreye girmesinin otellere olan talebi belirli oranda azaltabileceğini dile getirdi.Ancak bir yandan da Türkiye'ye gelen toplam kişi sayısında artış olduğuna dikkat çeken Sili, doğru fiyat, pazar ve ürünler sunarak karlı işletmeler üretmek gerektiğini ifade etti.