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Otelleri yıkılan türkler tiran büyükelçiliği'nde misafir ediliyor

Otelleri yıkılan Türkler Tiran Büyükelçiliği'nde misafir ediliyorEnis TABAK, Kosova (DHA) ? Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Türklerin kaldığı bir otelin çöktüğü ve Türklerin kurtarıldığı belirtildi.

26.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:59
Otelleri yıkılan Türkler Büyükelçiliği'nde misafir ediliyor
Enis TABAK, (DHA) ? 'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Türklerin kaldığı bir otelin çöktüğü ve Türklerin kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca, ölü sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde Durs'ta Türklerin kaldığı bir otelin çöktüğü ve Türklerin hepsinin kurtarıldığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük DHA'ya yaptığı açıklamada, oteldekilerin Türkiye'den Arnavutluk'a eğitim maksatlı gelen 6'sı kadın, 15'i erkek olmak üzere 21 uzman eğitimcinin olduğunu belirterek, 'Herhangi bir sağlık problemleri yok. Durs'tan özel bir sağlık ekibiyle Tiran'a getirdik ve şuan Büyükelçiliğimizde ağırlıyoruz. Bu akşam veyahut en geç yarın ilk uçakla Türkiye'ye gönderiyoruz. Tesellimiz şu ki Arnavutluk'ta herhangi bir vatandaşımıza bir şey olmaması. Ölü sayısı her saat artıyor şuan 9 ölü, 600'e yakın yaralı var. Arnavutluk Savunma Bakanı'yla görüştüm. Arama kurtarma ve sağlık ekibi aradılar biz de Cumhurbaşkanımıza ilettik, gönderiliyor. AFAD ekibi de yola çıktı. Arnavutluk halkına, kardeşlerimize geçmiş olsun. Ölenlere de baş sağlığı diliyorum' dedi.
Arnavutluk'taki deprem, Balkan ülkeleri Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Sırbistan'da da hissedilmişti.
Otelleri yıkılan türkler tiran büyükelçiliği'nde misafir ediliyor

Arnavutluk, Kosova, Tiran, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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