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OTELLERİN SAUNALARINA DADANAN HIRSIZ KAMERADA

İSTANBUL'un farklı ilçelerindeki otellerin spor salonları ve saunalarından hırsızlık yapan İbrahim K. (34), Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

14.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:03OTELLERİN SAUNALARINA DADANAN HIRSIZ KAMERADA

İSTANBUL'un farklı ilçelerindeki otellerin salonları ve saunalarından hırsızlık yapan İbrahim K. (34), Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. İbrahim K., hırsızlık için girdiği 'daki bir otelde ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Farklı semtlerdeki bazı otellerdeki spor salonları ile sauna odalarında bulunan müşteri dolaplarından yaşanan hırsızlık olayları üzerine araştırma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İbrahim K. olduğunu belirledi. Şüpheli düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta gözaltına alındı.

İbrahim K.'nin, en son 10 Ocak günü Büyükçekmece Kumburgaz'da 2 ayrı oteldeki spor salonu ve saunadan hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin otelin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

SAKARYA VE KOCAELİ'DE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Sakarya ve Kocaaeli Başiskele'de de hırsızlık olayları gerçekleştiren şüpheli hakkında Fatih ilçesindeki 5 hırsızlık olayından dolayı arama kaydı olduğu belirlendi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü



Büyükçekmece, Asayiş Büro, Kumburgaz, Güncel

Kaynak: DHA

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