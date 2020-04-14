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Otistik çocuktan polislere pastalı sürpriz

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıldönümünü nedeniyle otizmli 14 yaşındaki Erhan Koç'un pastalı sürpriziyle karşılaştı.

14.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:15
Otistik çocuktan polislere pastalı sürpriz

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıldönümünü nedeniyle otizmli 14 yaşındaki Erhan Koç'un pastalı sürpriziyle karşılaştı.

Turan Mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu yanında bulunan parkta kavga edildiği ihbar üzerine, polis ekipleri olay yerine gitti. Kavganın olmadığını gören ekipler, otizmli 14 yaşındaki Erhan Koç'un ailesiyle birlikte hazırladığı sürprizle karşılaşınca hem şaşırdı hem sevindi. Ekipler için pasta hazırlayan ve parkta bulunan kamelyayı süsleyen Koç ailesi, oğulları Erhan ve polis ekipleri pastayı üflerken konfeti de patlattı. Bu sürprizi oğlu Erhan'ın düşündüğünü belirten anne Sultan Koç, "Oğlum otizmli ve polisleri aşırı derecede çok seviyor. Onlara çok özeniyor. Polis olmak istiyor. Polislerimiz bizim için gece- gündüz demeden canlarını dahi hiçe sayarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizde bizim güvenliğimiz için çalışan polis kardeşlerimize oğlum Erhan Koç'un isteği üzerine bu şekilde küçük bir sürpriz hazırlamak istedik" dedi.

Olay yerine gelen ve gördükleri manzara karşısında şaşıran polis ekipleri, Koç ailesine teşekkür ederek Erhan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, kavga, Polis, Güncel
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