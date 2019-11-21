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Otistik kız annesinden önce tepki, sonra katkı

İki hafta önce Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara karşı eylem yapıldığı iddiaları üzerine otizimli kızı Öykü Şenol ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunarak tepkisini gösteren Elif Şenol, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile...

21.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:37Otistik kız annesinden önce tepki, sonra katkı
İki hafta önce 'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara karşı eylem yapıldığı iddiaları üzerine otizimli kızı Öykü Şenol ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunarak tepkisini gösteren Elif Şenol, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti kapsamında Fransa'da yapılan Dünya Otizm Kongresi'ne katıldı.

Şenol, dünyanın her yerinden otizm ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sunulduğu kongrede topladıkları verileri Meclis'te araştırma komisyonuna sunum şeklinde anlattı. Aynı zamanda Türkiye Sakatlar Derneği Temsilciliği Başkanı olan Elif Şenol ile Başkan Yardımcısı Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı raporlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak.

Süreç ile ilgili açıklama yapan Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği Başkanı Elif Şenol, "Türkiye Sakatlar Derneği Muğla temsilciliği Avrupa Birliği Sivil Düşün Destek programının desteği ile 13-15 Eylül 2019 tarihinde Avrupa Otizm tarafından Fransa'nın Nice kentide düzenlenen Dünya Otizm Kongresine katıldık. Türkiye'den tek katılımcılardık. Kongrede 35 sunum, 47 konuşma ve 375 yayın yer aldı. Kongre sonrası bu bilgilerimizin çevirilerini yapıp üç ana başlık altında toplayarak eğitim, sağlık, hayata katılım ve istihdam üzerine sunumlar hazırlayarak belediyelerimize, kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine seminerler vermeye başladık. Bu proje kapsamında TBMM Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, sorunların çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu' na davet edildik. Ben ve Başkan Yardımcımız Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır komisyon toplantısında kongre bilgileriyle ülkemizde yapılan uygulamalar ve yurt dışında yapılanları karşılaştıran ve eksikliklerimizi anlatan bir sunum yaptık. 27 Kasım 2019 tarihinde çalışmalarını tamamlayacak olan komisyon Aralık ayından itibaren Cumhurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara raporlarını sunacak. Örgütümüz Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı raporlarının hazırlanmasına katkı sağlayacaktır" dedi. - MUĞLA

Aksaray, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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