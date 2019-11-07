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Otizimli kızı ile suç duyurusunda bulundu

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velilerinin, otizmli çocuklara karşı eylem yaptığı iddialarının ardından Muğla'da yaşayan otizimli birey annesi Elif Şenol ve otizimli kızı Öykü Şenol, birlikte savcılığa giderek suç...

07.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:36 Otizimli kızı ile suç duyurusunda bulundu
Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velilerinin, otizmli çocuklara karşı eylem yaptığı iddialarının ardından Muğla'da yaşayan otizimli birey annesi Elif Şenol ve otizimli kızı Öykü Şenol, birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundular.

Yaşanan vahim gelişmenin ardından yıllardır engelli aktivisti ve otizimli bireylerin haklarını savunan ve bu konuda Avrupa Birliği projelerinde yer alan Elif Şenol, "Yıllardır kendi çocuğum da dahil olmak üzere, tüm otizimli bireylerin ayrıştırılmadan toplumun bir parçası olarak kabul edilmeleri konusunda yaptığım çalışmalar doğrultusunda yaşanan bu kin ve nefret suçuna duyarsız kalmam mümkün değildi. Her ne kadar Aksaray Valiliği ve Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılmış olan soruşturmalar olsa da bana göre yetersizdir. Bu suçu işleyenlerin kesinlikle cezasız kalmaması gerekiyor. Ailecek bu konudaki hassasiyetimizden dolayı üç ayrı konuda Aksaray Cumhuriyet Savcılığı'na Muğla Adliyesinden suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun içeriği eğitim öğretim hakkı engellenemez, hakaret, kin ve nefret suçlarını içermektedir" dedi. - MUĞLA

Aksaray, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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