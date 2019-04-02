Bitlis
'te, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş organize edildi.
"Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı pankartla Kasımpaşa
İlkokulu önünden Ulu Cami meydanına yürüyen otizmli çocuklar, vatandaşlara broşür dağıttı.
Yürüyüşe katılan Vali Yardımcısı Tekin Erdemir
, engelleri insanların hayatından kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.
Erdemir, şunları kaydetti:
"Bugün ilimizde otizm hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Çocuklarımızla yürüyüş yaptık. Devletimizin en önemli hedeflerinden biri engelleri insanların hayatından kaldırmaktır. Bu noktada çalışmalarımızı yürütüyoruz."
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ise otizme dikkat çekmek amacıyla çocuklarla yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "İnsanlarımız otizmin farkına varsın. Çünkü otizmli bireylerimizin erken fark edilmesi, rehabilitasyon ve tedavi süreçlerine erken katılmaları bu bireylerin sosyal çevrede daha rahat yaşam sürmelerini sağlıyor." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA