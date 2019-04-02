İzmir
, Denizli
ve Manisa
'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi
ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen ve Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüş bando takımı eşliğinde Konak
Meydanında sona erdi.
Yürüyüşte otizmli gençler ve aileleri, mavi balonlar ve "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" ile "Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız" yazılı pankartları taşıdı.
Denizli, Manisa, İzmir, Güncel
Kaynak: AA