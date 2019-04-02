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Muş'ta, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar şarkı söyleyip, dans etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, burada yaptığı konuşmada, otizmli çocuklar ve aileleriyle iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Aksoy, "Özellikle camilerimizde, il müdürlüğümüzde ve kamu kurumlarımızda gece mavi ışıklar yakarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de çocuklar şarkı, türkü söyledi ve tiyatro tarzında oyunlar sergiledi." dedi.Etkinlikte otizmli çocuklar gökyüzüne balon bıraktı.