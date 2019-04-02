Otizm Farkındalık Günü' İçin Köprüler Maviye Boyandı

İstanbul
'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla köprüler mavi ışığa boyandı. Birleşmiş Milletler
tarafından 2 Nisan "Otizm Farkındalık Günü" olarak kabul edildi. Her yıl 2 Nisan'da farklı etkinliklerle otizm hastalığına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyanın her yerinde şehirlerin simge eserleri "Otizme Mavi Işık Yak" etkinliği kapsamında ışıklandırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
de (İBB
) etkinliğe destek verdi. İstanbul'un simge eserleri arasında yer alan Galata
Kulesi ve köprüler maviye boyandı. Gecenin karanlığında mavi ışıkla aydınlatılan köprüler eşsiz bir manzara oluşturdu. - İSTANBUL
Birleşmiş Milletler, İstanbul, Güncel
Kaynak: İHA