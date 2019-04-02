Otizm Farkındalık Günü'nde Renkli Etkinlikler

Kaynak: İHA

Her yıl 2 Nisan'da dünya genelinde düzenlenen Otizm Farkındalık Günü kapsamında, İzmir'in Konak Meydanı da renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklığında düzenlenen törene çeşitli okullardan öğrenciler, eğitimciler ve aileler katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Sahnesi'nde yapılan ve otizmde farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlik kapsamında Karabağlar Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Ritim Grubu öğretmenleri, Aşuk ile Maşuk gösterisi, Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çocukları sahne aldı.Gösterilerde, otizmin bir tedavisi bulunmasa da alınacak eğitimler sayesinde daha rahat bir yaşam için fırsat oluşturabileceği mesajı verildi. - İZMİR