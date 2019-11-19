Haberler » Güncel » Otizm hastası Ali'nin otobüs şoförü olma hayali gerçekleşti - Haber

Otizm hastası Ali'nin otobüs şoförü olma hayali gerçekleşti

Kocaeli'de 22 yaşındaki otizm hastası Ali Topal'ın otobüs sürücüsü olma hayali gerçeğe dönüştü.

19.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:56Otizm hastası Ali'nin otobüs şoförü olma hayali gerçekleşti
Kocaeli'de 22 yaşındaki otizm hastası Ali Topal'ın otobüs sürücüsü olma hayali gerçeğe dönüştü.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş personeli tarafından evinden alınan Ali, Plajyolu'ndaki otobüs garajına götürüldü.
Garajı heyecanla dolaşan ve merak ettiği konuları yetkililere soran Ali'ye sürücü kıyafeti giydirildi.
Daha sonra Ali Topal, sürücü ağabeyleriyle buluşmak üzere dinlenme tesisine gitti. Burada otobüs şoförleriyle bir araya gelen Ali Topal, teşekkür ederek direksiyon başında fotoğraf çektirdi ve burada bir süre zaman geçirdi.
Ali'nin babası Murat Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun küçüklüğünden beri otobüslere karşı büyük bir ilgisi olduğunu belirterek, sürekli geçen otobüslere baktığını ve onlarla ilgili kendilerine sorular sorduğunu kaydetti.
Oğlunun hayalinin gerçek olduğunu ifade eden Topal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 Kahraman Mehmetçik, Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor
19:46 Astsubay eğitim dalışında kayboldu (2)
19:46 Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle van'a...
19:45 Kalın: "S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil"
19:38 Kalın: "(Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin...
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:46 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
19.11.2019 19:50:09