Otizm İçin 5 Milyon Adım

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Sınıf Öğretmenliği Topluluğu ve Atakum
Özel Uygulama Okulu, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında 5 milyon adım atıp, fidan diktiler.
Nisan ayı, Birleşmiş Milletler
tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildi. Otizm Farkındalık Günü'nün amacı otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğu bir kez daha hatırlatmak ya da var olan farkındalığı arttırmak olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda OMÜ Sınıf Öğretmenliği Topluluğu ve Atakum Özel Uygulama Okulu işbirliğiyle fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik ilk olarak, kortejin Atakum Ömürevleri Halk İskelesi'nden yürüyüşü ile başladı. Farkındalık için "Beş Milyon Adım" kampanyası için başlayan yürüyüş, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda son buldu. Hatıra ormanına gelen Özel Uygulama Okulu öğrencileri, görevli personeller ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin ellerinde taşıdığı "Otizmin İlacı Sevgidir", "Herkes kadar farklı, herkes kadar aynıyım", "Fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı pankartlar dikkat çekti. Fidan dikiminin ardından etkinlik; hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Otizm nedir?
Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Amerikan Psikiyatri
Birliği'nin 2000 yılında yayımladığı DSM-IV-TR kılavuzuna göre, toplumsal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikler ile davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntü özelliklerini içerir. Toplumsal iletişimde kullanılan dil ya da sembolik/imgesel oyun becerilerinin en az birinde üç yaşından önce gecikmelerin ya da olağandışı bir işlevselliğin ortaya çıktığı görülür. Otizmin neden olacağı olumsuzlukların önüne geçebilmek için ilk ve en önemli adım, erken tanı olduğu ifade ediliyor. - SAMSUN
Atakum, Yaşam
Kaynak: İHA