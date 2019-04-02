Otizm Nedir? Otizmin Belirtileri Nelerdir?

Beynin farklı bölgelerinin çalışmasını engelleyerek iletişim kurmayı zorlaştıran otizm farkındalığını arttırmak için her yıl 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edilir. Otizmin belirtileri nelerdir?

OTİZM NEDİR?

İletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık ve ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Hayatın ilk üç yılında ortaya çıkar. Ailelerin erken teşhiste uygulayacakları rehabilitasyon programı ile rahatsızlığın etkilerini azaltmaları mümkündür. Nedeni henüz tam olarak tespit edilemese de genetik bir rahatsızlık olduğu görüşü kuvvetlidir.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 142 BİN 586 OTİZMLİ BULUNUYOR

Otizm, otistik spektrum hastalıkları da denilen yaygın gelişimsel bozukluklarının birçok türünden biridir. Türkiye'de 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi olduğu tahmin ediliyor.

OTİZMİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Başkalarıyla göz teması kurmamak,

• İsmi söylendiğinde bakmaması,

• Söyleneni işitmiyor gibi davranması,

• Parmağıyla ile istediği şeyi göstermemesi,

• Oyuncaklarla oynamayı bilmemesi,

• Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemesi,

• Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylemesi,

• Konuşmada akranlarının gerisinde kalması,

• Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri bulunuyorsa,

• Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranması,

• Gözlerinin bir şeye takılıp kalması,

• Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki vermesi gibi durumlar gözlemleniyorsa otizm değerlendirmesi yapılabilir.