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Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?

Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı? Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer anlatıyor

20.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:35Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?
Otizmli bireylerin sorunları, 'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından gündeme gelse de aslında yıllardır ötenelenen büyük bir sorun.

Türkiye'de 1 milyon 350 bine yakın otizmli birey var. 0-18 yaş aralığında olan otizmli çocuk sayısı ise ortalama 350 bin. Bunların sadece yalnızca yüzde 5'i eğitime erişebiliyor. Türkiye'de otizmli bireylere ve onların sorunlarına dair resmi bir çalışma olmadığı için bu verilere sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından ulaşılabiliyor.
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İstanbul, Aksaray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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