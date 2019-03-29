Otizm ve Epilepsi Hastası 9 Yaşındaki Oğusan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor

Epilepsi hastası ve otizm hastası olan 9 yaşındaki Oğusan Alatürk, hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.

"ÖZEL HASTANELERE PARAMIZ YETMİYOR"

Otizm ve epilepsi hastası olan küçük Oğusan'ın sağlık durumu yürek sızlattı. Oğlunun konuşma yetisinin oladığını ve sık sık havele geçirdiğini söyleyen anne Saile Alatürk, "Oğusan doğuştan epilepsi ve otizm hastası. Sürekli havale geçiriyor. Oğlum konuşamıyor ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı için altını bezliyoruz. Maddi durumuz kötü olduğundan dolayı oğlumun tedavi masraflarını karşılayamıyorum. Devlet hastanelerinde oğlumun tedavisi için bir şey yapılamıyor. Tedavisi özel hastanelerde var. Ama paramızın yetmeyeceği için gidemiyoruz. Evimiz kira. Ödeyemediğimiz için ev sahibi bizi evden atmakla tehdit ediyor. Allah rızası için hayırseverlerden bana yardım etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"OĞLUMLA İLGİLENDİĞİM İÇİN ÇALIŞAMIYORUM"

Sözlerine devam eden anne Alatürk, "Oğusan ile sürekli ilgilenmek zorunda olduğumdan dolayı çalışamıyorum. Sosyal medya hesabım üzerinden kendi yaptığım el işi ürünleri satmaya çalışıyorum. Hayırseverlerimizin "ogusan2525" Instagram hesabından veya 05344852209 telefon numarasından bana ulaşmaları sesimizi duymalarını istiyorum." dedi.