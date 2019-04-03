Otizme Dikkat Çektiler

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otizme dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.Fikret Öztürk İlkokulunda yapılan etkinliğe, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler, öğrenciler ve kurum amirleri katıldı.Programda, otizmli bireyleri daha yakından tanıyabilmek ve empati kurabilmek konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.Öğrencilerin yaptıkları el emeği çalışmaların sergilendiği salon ziyaretinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.Öte yandan okul bahçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, otizmli çocukları askeri araçlara bindirdi.