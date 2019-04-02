Otizmi Fark Edin!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklığındaki törene çeşitli okullardan öğrenciler, eğitimciler ve aileler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Sahnesi'nde yapılan ve otizmde farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlik kapsamında Karabağlar Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Ritim Grubu öğretmenleri, Aşuk ile Maşuk gösterisi, Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çocukları sahne aldı. Gösterilerde, otizmin bir tedavisi bulunmasa da, alınacak eğitimler sayesinde daha rahat bir yaşam için fırsat yaratılabileceği mesajı verildi.

Kaynak: Bültenler