Kaynak: AA

Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliğiyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmin Farkına Var" etkinliği düzenlendi.İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Oğuz Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Hülya Çalışkan, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Nehir Merinoslu, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.Programın açılış bölümünde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nda özel eğitimin de önemli bir yer kapladığını ifade ederek, bu alanda taramalar yapıp risk haritalarını ortaya koyarak, rehberlik araştırma merkezlerini güçlendireceklerini belirtti.Çocuklara, velilere, bu alanda çalışan öğretmenlere daha çok güven ilgi vererek çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Yazıcı, "Otizmin bir hastalık değil, bir insanlık hali olduğunu bilerek, birlikte bütünleşerek daha fazla gayret edeceğiz. Bunu sadece has değil, sürekli birlikte olacağımız, birlikte konuşup birlikte çözümler üreteceğimiz süreç olmasını diliyorum." şeklide konuştu.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Çalışkan da program ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, sadece bir gün değil bütün bir ömür kendilerini bu farkındalığa gayret göstermeleri gerektiğini söyledi."Otizmlilerin yüzde 10'u üstün zekalı"Otizmle ilgili sunum gerçekleştiren Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Merinoslu ise otizmin belirtileri üç yaşına kadar ortaya çıkan nörogelişimsel farklılık olarak tanımlandığını dile getirdi.Merinoslu, otizme, genetik faktörlerin yol açtığını, bunun yanı sıra uzmanların çevresel tetikleyicilerin de etkili olduğu yönünde çalışmaları bulunduğunu bildirdi.Otizmli olan insanların fiziksel olarak diğer insanlardan farklı olmadığını ifade eden Merinoslu, "Genelde otizmliler, ileri zeka seviyesine sahip özel yetenekli kişiler olarak bilinirler fakat bu otizmlilerin sadece yüzde 10'unu kapsıyor. Buna saman sendromu diyoruz. Daha özel yetenekli, daha üstün zekalı kişiler." ifadelerini kullandı.Otizmin belirtilerini sosyal iletişimsel yetersizlik ve takıntılı ilgi ve davranışlar olarak iki bölümde toplandığını bildiren Merinoslu, belirtilerle ilgili şunları kaydetti:"Biz belirtileri sekiz başlıkta toplasak da burada 2 artı 2 dört etmiyor. Her çocuk bireysel ve şahsına münhasırdır. Belirtiler ise göz teması kurmama, ismi söylendiğinde bakmama, parmağıyla istediğini göstermeme, yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama, sallanma, parmak ucunda yürüme, dönen nesnelere karşı ilgili olma, takıntılı davranışlar sergileme, konuşmada geriliktir."Otizmin tek çaresinin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu belirten Merinoslu, Danimarka'da yapılan ve açıklanan son araştırmaya göre aşıların otizme neden olmadığını ortaya koyduğunu kaydetti.Otizmli öğrencilerden Ada Akgül sunduğu etkinlikte okul öğrencileri sahnede spor, halk oyunları, müzikal gösteriler yaptı. Ayrıca öğrencilerden oluşan Gökkuşağının Rengi müzik grubu mini konser verdi.Ayrıca kültür ve kongre merkezinin fuaye alanında öğrencilerin eserlerinden oluşan resmi sergisi açıldı.