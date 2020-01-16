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Otizmli 30 öğrenci "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"yi izledi

Aksaray Belediyesi, sinemaya gitmemiş 30 otizmli öğrenci ve ailesini sinema ile buluşturdu.

16.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:55
Belediyesi, sinemaya gitmemiş 30 otizmli öğrenci ve ailesini sinema ile buluşturdu.
Kent merkezindeki alışveriş merkezinde bir araya gelen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile otizmli 30 öğrenci ve velileri, "Rafadan " filmini izledi.
Dinçer, film sonrasında yaptığı açıklamada, hiç sinemaya gitmeyen 30 öğrenciyle "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmini izlediklerini söyledi. Belediye olarak öğrencileri bu gibi sosyal aktivitelere yönlendirdiklerini belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"Bu yavrularımız daha önce hiç sinemaya gitmemiş. Bu nedenle böyle güzel bir sosyal etkinlik düzenledik. Yavrularımızı aileleriyle birlikte misafir ettik. Otizmli çocuklarımızın farkındalığını tekraren anlatmak ve anımsatmak adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirdik. Bu organizasyonları gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavrularımız hem sinema filmi izledi hem de tarihimizde önemli yeri olan tarihi miraslarımızdan Göbeklitepe hakkında bilgi edinmiş oldu."
Dinçer, filmin sonunda tüm öğrencilere hediye dağıttı.
Otizmli 30 öğrenci

Evren Dinçer, Göbeklitepe, Aksaray, Tayfa, Güncel

Kaynak: AA


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