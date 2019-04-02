Otizmli Alptuğ, Tribünlerin Lideri Oldu, İzmir Marşı'nı Söyletti

Kaynak: DHA

İZMİR'de, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçın ikinci periyodu sırasında tribünlerde duygulandıran anlar yaşandı. Otizimli Altuğ Atay, farkındalık yaratmak isteyen Karşıyakalı taraftarların tribün liderliğini yaptı, binlerce basketbolsevere hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyletti. Bu anların binlerce kişi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılması büyük beğeni aldı.İzmir Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, dün akşam önemli bir maça ev sahipliği yaptı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko takımları karşı karşıya geldi. Ancak maçın ikinci periyodunda, Pınar Karşıyaka basketbol takımına gönül veren tarafların önde gelen isimlerinden Cenk İnişte ve Feruz Bozarslan'ın girişimiyle, önemli bir farkındalık yaratıldı. Otizme dikkat çekmek isteyen iki isim, otizmli 23 yaşındaki Alptuğ Atay'ı, tribün liderinin bulunduğu alana getirdi. Tribünlere tezahürat yaptıran Alptuğ'un bu sırada söylemeye başladığı İzmir Marşı'na binlerce taraftar da hep bir ağızdan eşlik etti. Büyük sevinç yaşayan Alptuğ'un mutluluğu ve tribünlerin marşı söylediği bu anların görüntüleri, kısa sürede çok sayıda sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bu görüntüler binlerce beğeni aldı.Otizmli Altuğ Atay'a büyük mutluluk yaşatan olayın fikir babalarından Feruz Bozarslan, "Pınar Karşıyaka olarak maçta galip gelemedik, ancak galibiyetten çok daha önemli bir olay yaşadık. Otizmli özel bir kardeşimizi tribünlerde misafir ettik. Onun liderliğinde takımımıza destek verdik. İzmir Marşı'nı binlerce kişi söyledik" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İzmir Marşı'nın söylendiği anların görüntüsü