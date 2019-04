Otizmli Bireyler Farkındalık İçin Yürüdü

Kaynak: İHA

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Otizm Dernekleri'nin oluşturduğu Otizm Dernekleri Federasyonu yürüyüş düzenledi. Atatürk Anıtı'ndan başlayan yürüyüş Karesi Bedesten Meydanına kadar devam etti. Yol boyunca otizmli bireylere ve ailelerine ellerinde balonların bulunduğu palyaçolar eşlik etti. Federasyona bağlı dernek üyeleri trampetlerle ritim tuttu.Her 59 doğumdan 1'i otizmliKaresi Bedesten Meydanı'nda düzenlenen programa bazı daire müdürleri ile otizmli bireyler ve aileleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Fatma Tabanlı, "Otizmli bireyler ve aileleri artık hayatlarında gerçekten fark oluşturacak uygulamalar görmek istiyor. Birleşmiş Milletler 2008 yılında aldığı kararla 2 Nisan'ı Dünya Otizm Farkındalık Günü, Nisan ayının tamamını da Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak ilan etmiştir. 2018 yılı verilerine göre otizmin görülme sıklığı her 59 doğumda 1'e yükselmiştir. Bu sayının çığ gibi artmaya devam etmesi bekleniyor. Ülkemizde ise bugün 1 milyonu aşkın otizmli bireyin yaşadığı tahmin ediliyor. Anne , baba ve kardeşleriyle birlikte baktığımızda, otizm ülkemizde yaklaşık 4 milyon insanı yakından ilgilendiriyor" diye konuştu.Yılda bir gün hatırlanmak istemiyoruzOtizmli bireylerin yılda bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyleyen Fatma Tabanlı, "Ülkemizin yoğun gündemi karşısında sürekli olarak ikinci planda kalan, çözümü uzayan sorunlarımız gittikçe büyümekte ve içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Otizm Dernekleri Federasyonu üyesi dernekler olarak bizler; sadece 2 Nisan ya da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi belli tarihlerde hatırlanmak istemiyoruz. Zaman geçerken, bizler sonra çocuklarımıza ne olacağı sorusu sürekli içimizi kemiriyor. Bu ülkenin vatandaşları olarak çocuklarımızın ve bizim hayatımızda sözde değil, özde fark oluşturacak uygulamaların artık hayata geçmesini talep ediyoruz" diye konuştu.Otizm Eylem Planı uygulamaya geçmeliOtizm Eylem Planı'nın 2016 yılında kabul edilmesine rağmen uygulamaya geçmediğini kaydeden Fatma Tabanlı, "Otizm Eylem Planı,3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığında hepimiz çok sevindik. 2019 yılına kadar tamamlanması öngörülen plan kapsamında bugüne kadar fazla bir ilerleme kaydedildiğini söylemek pek mümkün değil. Otizmli evlatlarımızın eğitiminden günlük yaşama, spordan sosyal faaliyetlere, sağlık hizmetlerinden sosyal güvenceye kadar birçok konuda yasal düzenlemelere, desteğe ve imkana ihtiyacı var. Bizler çocuklarımızın insan hak ve onuruna uygun, ayrımcılığa maruz kalmadığı bir hayat sürmesini istiyoruz. Ayrıca bilinmelidir ki otizmli bireyler için bugün sarf edilecek her bir çaba, yapılacak her bir düzenleme, sadece otizmli bireyler ve aileleri için değildir. Yetişkinlik çağına ulaşmış birçok gencin topluma kazandırılması, bakım hizmetlerine ihtiyaç duymayacak olması ve hatta üretime katılabilmesi ile kalan yaşam süreleri boyunca devletimizin üzerindeki maddi ve manevi yükü de giderek azaltması anlamını taşımaktadır" ifadelerini kullandı - BALIKESİR