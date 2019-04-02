Otizmli Bireylerin Oluşturduğu Mehter Takımının Gösterisi - Denizli/

İzmir
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'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.Denizli
Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Denizli'de otizmli bireylerin oluşturduğu mehter takımı gösteri sundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Denizli Valiliğinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na "farkındalık yürüyüşü" yapıldı.
Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, otizmli çocuklar ve aileleri ile vatandaşların katıldığı yürüyüşte, "Otizm eksiklik değil farklılıktır", "Farklılıkları birlikte fark edelim", "Hayatı paylaşmak için engel yok", "Özeliz, farklıyız, farkında mısınız?", "Geç olmadan farkına varalım" yazılı pankartlar taşındı.
Etkinlikte, otizmli bireylerden oluşan İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Mehter Takımı, mini konser verdi.
Otizmli çocuklar, müzik eşliğinde çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.
Etkinlik sonunda otizmi simgeleyen mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Manisa
Manisa'da da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı
'da etkinlik düzenlendi. Yunusemre
Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi
Engelli Meclisi tarafından "Otizm engel değil, sadece farklılıktır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki bazı okullardan özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla otizmli çocuklara yönelik, palyaço, el ve yüz boyama etkinliği ile dans gösterisi yapıldı.
Etkinlikte otizmli bir kişinin dünyayı nasıl gördüğünü deneyimlemek isteyen vatandaşlar, "sanal gerçeklik gözlüğü"nü takarak, otizmli bireyleri anlamaya çalıştı.
Etkinlik sonunda mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Uşak
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Uşak Belediyesi
önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından otizmli çocuklardan oluşturulan bando takımı gösteri yaptı.
Etraftakilerin ilgiyle izlediği bando gösterisiyle etkinlik son buldu.
Manisa, Uşak, Denizli, Güncel
Kaynak: AA