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Otizmli çocuğun şarkısını 1 milyon kişi izledi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 9 yaşındaki otizmli Justin May-Kiely'nin söylediği şarkı, ailesinin videoyu sosyal medyada yayınlamasıyla paylaşım rekoru kırdı.

18.09.2019 17:40Otizmli çocuğun şarkısını 1 milyon kişi izledi
İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan 9 yaşındaki otizmli Justin May-Kiely'nin söylediği şarkı, ailesinin videoyu sosyal medyada yayınlamasıyla paylaşım rekoru kırdı. Justin'in videosu, yaklaşık 1 milyon kez izlendi ve İrlanda basınında geniş yer buldu.
İrlanda medyası, yıllardır bir müzik duyduğunda huzursuz olan Justin'ın, zamanla izlediği filmler sayesinde müzikle yakınlaşmaya başladığını yazdı.
Annesinin, Justin'in şarkı söylerken gizlice çektiği bir videoyu paylaşması üzerine video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Küçük çocuğun, notaları eksiksiz söylediği şarkının videosu, yaklaşık 1 milyon kez izlendi. Anne Andrea Kiely, videoyla birlikte paylaştığı mesajda, "Herkese destekleri için teşekkür ederim. Justin'in son birkaç gün içinde yaptığı küçük video için birçok destek mesajı aldık. Justin otizmli ve çoğu zaman müzik sayesinde hastalığıyla mücadele ediyor. Onun bu kadar güzel şarkı söylediğini ve müziğin tadını çıkardığını görmek çok şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.



Dünya

Kaynak: DHA

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