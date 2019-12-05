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Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşunun bıçakla kapıya dayandığı iddiası

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir otizmli çocuğun ailesi, çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya gelip hakaret ettiği iddiasıyla üst komşuları hakkında şikayetçi oldu.

05.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:26
'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir otizmli çocuğun ailesi, çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya gelip hakaret ettiği iddiasıyla üst komşuları hakkında şikayetçi oldu.
İlçede butik işleten Ahmet Ç, 30 Kasım'da, biri otizmli olan torunları ile ailece bir yakınlarının nişanına gitmek üzere hazırlandıkları sırada, üst komşunun çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya dayandığını ve kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla polisi aradı.
Cemal D, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Ahmet Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı akşam nişana gitmek üzere evde hazırlık yaptıkları sırada, üst komşuları olan Cemal D'nin telefonla arayıp bağırdığını ve gürültüden duramadığını, çocuğu susturmasını istediğini belirtti.
Torununun otizmli olduğunu ve bazen kendilerinin de durduramadığını ifade eden Ahmet Ç, komşusuna "5 dakika sonra dışarı gideceğiz, biraz sabret. Torunum her zaman yanımda kalmıyor. Haftada bir gün geliyor. Az sabret nişana gideceğiz." diye söylediğini, ancak komşusunun buna rağmen "Susturun artık çocuğu, ben rahatsız oluyorum." diyerek bağırıp küfrettiğini ileri sürdü.
Üst komşusunun daha önce de buna benzer şekilde eşine bir kaç kez bağırdığını ve evinin kapısına vurarak eşini rahatsız ettiğini iddia eden Ahmet Ç, telefon görüşmesinin ardından Cemal D'nin yine sert bir şekilde kapıyı çalmaya başlaması üzerine, "Kavga çıkmasın diye kapıyı açmadım, üst komşum kapının ardından yüksek sesle küfretmeye devam etti. Polisi arayıp yardım talep ettim. Bu sırada torunlarımdan biri babası gelecek diye kapıyı açtı. Hemen kapıya yöneldim. Cemal D'nin elinde bıçakla kapıda olduğunu gördük. 'Cemal, bu sana yakışıyor mu? Kıyafetimi görmüyor musun, nişana gideceğiz' dememe rağmen küfretmeye devam etti. Ben kapının önünde dururken kızlarım, eşim ve torunlarım kapının arkasında bizi seyrediyordu. Gürültü üzerine dışarı çıkan yan komşum Nuri Y. olaya müdahale etmek istese de elindeki bıçakla üzerine yürümesi üzerine içeri girdi. Kızım o sırada sinir krizi geçirdi ve bayıldı. 112'yi aradım ve ambulans talep ettim." dedi.
Ahmet Ç, olay üzerine eve gelen polis ekipleriyle polis merkezine gidip ifade verdiğini ve üst komşusundan şikayetçi olduğunu kaydetti.
Öte yandan olay anı, Ahmet Ç'nin bir başka komşusu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, Cemal D'nin Ahmet Ç'nin kapısı önünde elinde bıçakla beklemesi ve sinirli şekilde bir şeyler söylemesi yer alıyor.
Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşunun bıçakla kapıya dayandığı iddiası

Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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