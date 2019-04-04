- Otizmli çocuklar 'biz hasta değil farklıyız' dediler Keçiören
'de "Otizm Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi
ANKARA - BM
'nin Nisan ayının tamamını Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak ilan ettiği bu ayda Milli Eğitim Bakanlığı Hami Projesi kapsamınca düzenlenen Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Anlam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
katılımıyla "Otizm Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Keçiören'de gerçekleşen yürüyüş öncesi konuşan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut,"Otizm bir hastalık değil bir farkındalık, farklı insanlar olduğunun bilincindeyiz. Farkındalık oluşturmak adına böyle bir organizasyon tertip ettik kamu kurumları olarakta kamu hizmetlerine ulaşma noktasında her türlü kolaylığı gerçekleştiren bir idari anlayış hakim, bu farkındalık organizasyonun yapılmasında emeği geçen özel ve kamuda tüm kurum, kuruluşları, aileleri ve öğretmenleri kutluyorum" dedi.Öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun olarak katıldığı yürüyüşte Otizmli çocuklar mavi balonlarla yürüdü.Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Serdar Arslan
," Bildiğiniz üzere bu ay 'Otizm Farkındalık Ayı' bu kapsamda bizde Keçiören bölgesinde tüm topluma, vatandaşlara özel eğitim ve otizmli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak adına yürüyüşlü bir program düzenledik amacımız tüm toplumun, vatandaşların otizmli bireylere karşı tutum ve yaklaşımlarını biraz daha bilinçlendirmek, onlara karşı tutum ve bilgilerini attırmak" diye konuştu.Ardından kortej eşliğinde özel bir okulun bando takımıyla beraber Keçiören Kaymakamlığı binası önünde başlatılan yürüyüş Kalaba
Lisesi önünde son buldu. Yürüyüşün ardından Keçiören Özel Eğitim Uygulama Merkez
'inde ikram verildi ve gösteri yapıldı.
Birleşmiş Milletler, Keçiören, Sağlık
Kaynak: İHA