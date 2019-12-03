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Otizmli çocuklar, HAVELSAN teknolojileriyle eğlendi

HAVA Elektronik Sanayi (HAVELSAN), '3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü' kapsamında otizmli çocukları eğlenceli simülatörler ile buluşturdu.

03.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:17Otizmli çocuklar, HAVELSAN teknolojileriyle eğlendi

HAVA Elektronik Sanayi (HAVELSAN), '3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü' kapsamında otizmli çocukları eğlenceli simülatörler ile buluşturdu.

HAVELSAN, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Otizm Vakfı bünyesinde eğitim gören otizmli bireyleri Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Merkezi'nde ağırladı. HAVELSAN'ın geliştirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan F-16 simülatörü, Hezarfen Paraşüt simülatörü ve keskin nişancı simülatörünü deneyen otizmli çocuklar, doyasıya eğlendi. Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Engin Arslan, HAVELSAN ile çok değerli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız burada çok eğlenceli vakit geçirdi. HAVELSAN'a bizlerin eğitim sürecine önemli katkı sunan bu anlamlı davranışı için teşekkür ederim. Bu farkındalığın tüm kurumlarımıza yaygınlaştırılmasını dilerim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otizmli bireylerin HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Merkezine gelişi

-Otizmli bireylerden görüntü

-Otizmli bireylerin simülatörler ile görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,



Dünya Engelliler Günü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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