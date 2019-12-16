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Otizmli çocuklar için spor etkinliği düzenlendi

Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği (TOBDESDER) tarafından Çorlu'da otizmli çocuklar için spor etkinliği düzenlendi.

16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:31Otizmli çocuklar için spor etkinliği düzenlendi
Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği (TOBDESDER) tarafından 'da otizmli çocuklar için etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir alışveriş merkezindeki spor mağazasında düzenlenen programda konuşan dernek başkanı Aysel Ergüney, sporun, algı, dikkat, iletişim sorunu yaşayan biz otistik bireyler üzerinde geliştirici etkilerinin büyük olduğunu ifade ederek, "Top oynarken iletişim refleksimiz gelişir. Karşımızdakine yanıt verme gerekliliği, dikkatimizi toparlamamıza, algılarımızın açık olmasına yardımcı olur. İçine kapalı dünyalarımızdan çıkıp, aranıza katılmamıza köprü olur. Sizlerden, bu köprülere katkıda bulunmanızı istiyoruz. Yerel yönetimlerden talebimiz otizm spor mekanları oluşturarak günümüzü kaliteli geçirmemizi sağlayarak gelişmemize katkıda bulunmaları. Topu birbirimize ulaştırmak, topa nasıl vurduğumuzdan daha önemli. Ne yenmek, ne yenilmek. Amacımız beraberlik" dedi.

Düzenlenen etkinliğe, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Kocabaş ile TOBDESDER yönetici ve üyeleri ile otizmli bireyler ve aileleri katıldılar. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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