Otizmli çocuklar, off-road ile eğlendi

Akdeniz Otizm Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli yüzlerce çocuk off-road araçlarıyla tura çıkarak farklı bir deneyim yaşadı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü, Antalya Kamp ve Off-Road Kulübü, Gerçekleşen Hayaller sosyal medya ekibi ve Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle Boğaçayı'nda düzenlenen etkinliğe, yüzlerce otizmli çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlikte yaklaşık 40 off-road aracına binen çocuklar, parkurda tura çıkarıldı. Keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, turla farklı bir deneyim yaşadı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli, "Çocuklarımızı mutlu edebilmek için bugün buradayız. Hem çocuklarımıza hem de ailelerine psikolojik destek sağlamak için Antalya'da böyle etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Toplumun her alanında var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bunları duygusal bir şekilde değil, gülerek ve eğlenerek yapıyoruz" dedi.

Gerçekleşen Hayaller sosyal medya ekibinden Çağrı Yağmur, "Burada amacımız otizmli çocuklarımız ve onların ailelerinin güzel vakit geçirmesi, hatıralarında güzel yer edinmesi. Çünkü otizmli çocuklar ve aileler için moral çok önemli. Toplumda pek çok alanda dezavantajlı durumdalar. Bizler de araçlarımızla sürekli geziyoruz, bunu da topluma faydalı bir organizasyona dönüştürmek istedik. İnşallah çocukların yüzünde bir tebessüm bırakabiliriz" diye konuştu.

Etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Antalya Kamp ve Off-Road Kulübü Başkanı Burak Özcan, otizmli çocuklara kendilerinden bir hatıra bırakmak istediklerini söyledi.