Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sosyal medyada gündem oldu

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda utanç verici bir olay yaşandı. Bir grup veli, okulda otizmli çocukların eğitim görmesine tepki göstererek, "Otizmli çocukları istemiyoruz" sloganı attılar. Yaşanan skandal vicdanları yaralarken, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, otizmli öğrencilerin eğitim almasını protesto eden velilerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"OLAYI HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin okulun çıkış saatinde çocukları yuhaladığı görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımızı ve ailelerini inciten olayı hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aksaray Valiliğinden, Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. MEB, olayın soruşturulduğunu açıkladı. MEB müfettişleri tarafından olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır."

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Bu utandıran olay, aynı zamanda Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Birçok kullanıcı velilerin yaptır hareketin eğitim hakkını engellediği için suç teşkil ettiğini belirtirken birçok kullanıcı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaşananlara el atması için bakanlığın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u etiketleyerek taleplerini iletti.