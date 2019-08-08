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Otizmli çocuklara yüzmeyle tedavi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de otistik çocuklar için ilk kez düzenlenen yaz kampında yüzmeyle tedavi yöntemi uygulanıyor.

08.08.2019 12:57 Otizmli çocuklara yüzmeyle tedavi
İsrail ablukası altındaki Gazze'de otistik çocuklar için ilk kez düzenlenen yaz kampında yüzmeyle tedavi yöntemi uygulanıyor.
Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Gazze'deki Yunus Su Sporları Kulübünde düzenlenen yaz kampına yaklaşık 20 otizmli çocuk katılıyor.
Eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar yine sosyal hizmet uzmanlarının gözetiminde bazı su oyunlarına katılıyor.
Çocuklar hem tedavi oluyor hem eğleniyor
Programa ilişkin AA muhabirine bilgi veren gözetmen Rim Carur, "Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı fikri Gazze'de ilk kez uygulanıyor. Büyük bir başarı kaydedildi. Çocuklar yüzerken rutin çevrelerinden sıyrılarak hem tedavi oluyor hem de eğleniyor." dedi.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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