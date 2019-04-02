Otizmli Çocuklardan Oluşan Mehter Takımı Eşliğinde Yürüdüler

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'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi. Otizmli çocuklar ve ailelerinin yer aldığı grup, otizmli çocuklardan oluşan mehter takımı eşliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kadar yürüdü.
Grup daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde otizme dikkat çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.
Güncel
Kaynak: AA