Otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki komisyon üyeleri, otizmli çocukların eğitim gördükleri ve yuhalandıkları iddia edilen Aksaray Mehmetçik İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Çelik ve beraberindekiler, okulu gezip öğrenciler ve velilerle sohbet ederek, yetkililerden bilgi aldı.Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçik İlkokulu'nda basına yansıyan bir olay olduğunu, konuyla ilgilileri dinlemek için Aksaray'a geldiklerini belirtti.Komisyon toplantılarında siyaset yapmadıklarını ve yapmayacaklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:"Bu olaylar nedeniyle Aksaray halkını asla suçlamıyorum. Bu olaylar Türkiye'nin her yerinde olabilir, zaten ortada 'olmuş olay' diye de bir şey yok. Biz bu komisyon çalışmalarında siyaseti TBMM'de bıraktık. Komisyon toplantılarında siyaset yapmıyoruz ve yapmayacağız da. Araştırma komisyonu olarak buraya geldik. Durumu tespit edeceğiz ve buradan nasıl bir hayırlı sonuç çıkarabiliriz, ona gireceğiz. Biz araştırma komisyonuyuz, soruşturma komisyonu değiliz ama sağ olsun Valimiz Ali Mantı ve diğer yetkililer gerekli soruşturmayı da yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar."Çelik, bu olaylarda aileleri inciten, çocukların geleceğiyle ilgili olumsuz şeyleri yazanlarla ilgili takibin, kendilerinin görevlerinin dışında olduğunu da bildirdi."Kaynaştırma eğitimi ideal olanıdır"Mehmetçik İlkokulu'nun kaynaştırma eğitiminin verildiği bir okul olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:"Kaynaştırma eğitimi ideal olanıdır. Dünyanın her yerinde vardır. Yani çocukların burada bir arada yaşaması, kaynaşması, birbirinden etkilenmesi... Bu çocukların diğer çocuklardan alacakları var ama diğer çocukların da bu çocuklardan alacakları dersler var. Otizm hızla yayılıyor. Eskiden çok yüksek değildi ama şimdi 59 doğumdan birisi otizmli oluyor, bu yüksek bir oran. İşte biz hem bu durumun sebeplerini araştırıyoruz hem de bunun önüne nasıl geçebiliriz onu araştırıyoruz."Otizmli bireylerde kaynaştırma eğitiminin önemine işaret eden Çelik, dünyanın bu eğitim sistemini uyguladığını aktardı.Çelik, "Dünyada ne varsa Türkiye'de de o olacak. Artık Türkiye büyük bir ülke. Artık Türkiye sosyal güvenlik alanında belirli bir alana gelmiş bir ülke. Ailelerimiz başka yeni şeyler istiyor, haklılardır. İşte biz de bu konuda ne yapabiliriz, yerel yönetimleri daha fazla bu işin içine nasıl sokabiliriz hepsini araştırıyoruz. İnşallah biz uygulanabilir öneriler getireceğiz. İnşallah bizler bunu politika, siyaset ve parti üstü tutarak çok güzel bir rapor hazırlayacağız. Özel öğretmen, özel eğitimci açığımız var. Bunu da gidermemiz lazım. Biz bunları açık yüreklilikle söylüyoruz. Çünkü sorun bizimdir, çözümü de biz bulacağız. Başka birisinden bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı."Her iki öğrenci gurubunun ailelerinin temsilcilerini dinleyeceğiz"Çelik, olayla ilgili yapılanları takip edeceklerini, yapılacakları da söyleyeceklerini vurgulayarak, "Çünkü biz devletimize inanıyoruz, vatandaşına sahip çıkıyor, çıkacak. Bu sorun hepimizin. Olayı istismar edenler var ama kimsenin istismar etmesine meydan vermeyeceğiz." dedi.Tüm taraflarla görüşeceklerini dile getiren Çelik, "Ailelerden istirhamımız şudur; bu çocukların varlığını kabul edelim. Arkadaşlarımızla toplantı yapacağız, orada ayrı ayrı dinleyeceğiz. Her iki öğrenci gurubunun ailelerinin temsilcilerini dinleyeceğiz. Bu olay Aksaray'da da olsa aynı, İstanbul Aksaray'da da olsa aynı. Onun için bundan Aksaraylılar alınmasınlar." şeklinde konuştu.Başkan Çelik'in konuşmasının ardından komisyon üyeleri AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da açıklamalarda bulundu.