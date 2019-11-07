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Otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla gündeme gelen okulda eğitime ara verildi

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bazı velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep ettiği ve bunu protesto etmek amacıyla otizmli öğrencileri yuhaladığı görüntüleri sosyal medyada yansıdı. Valilik, haberleri yalanlarken söz konusu okulda eğitime bugün için ara verildi.

07.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:53

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda bazı veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu utandıran olay ise büyük tepkiye neden olurken, Aksaray Valiliği haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan Türkiye'nin gündemine oturan Mehmetçik İlkokulu'nda eğitime bugünlük ara verildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tartışmaların merkezine oturan ve Türkiye gündemini sarsan olayın ardından, söz konusu okulda eğitime bugünlük ara verildiği öğrenildi.

"BU NASIL BİR KANDIRMACA?"

Otizmli bir öğrencinin velisi ise yaşananlara isyan etti. Veli, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diye sordu ve şunları söyledi:

"Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'Otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?"

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

İnfial yaratan iddiayla ilgili harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

AKSARAY VALİLİĞİ: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Aksaray Valiliği, bir okulda 'otizmli öğrencilerin yuhalandığı' iddialarını yalanlayarak, olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Valilik, sosyal medyada yayılan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Aksaray merkez Mehmetçik İlkokul'unda 32 derslik mevcut olup, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci öğrenim görmektedir.Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır eğitimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayınlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal eğitim öğretimlerine devam etmektedirler.2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Bu utandıran olay, aynı zamanda Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Birçok kullanıcı velilerin yaptığı hareketin eğitim hakkını engellediği için suç teşkil ettiğini belirterek tepki gösterdi.

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Otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla gündeme gelen okulda eğitime ara verildi

Aksaray, Güncel


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