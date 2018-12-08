Otizmli Faik'in Resim Yeteneği Hayranlık Uyandırıyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar
'da özel eğitim merkezinde resim yeteneği keşfedilen 17 yaşındaki otizmli Faik Emre Arslan
'ın, ahşap yakma sanatı ile yaptığı resimler ilgi görüyor.
Yaklaşık iki yıldır Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Arslan, öğretmenlerinin de desteği ile ahşap zemin üzerine resimler yapıyor.
Okulun müdürü Selami Akkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri Faik'in orta düzey otizmli olduğunu söyledi.
Öğretmenlerinin, okula kaydolduğu günlerde Faik'in resim yapmaya ilgisini fark ettiklerini anlatan Akkan, şöyle devam etti:
"İş becerileri uygulamaları dersinde Faik'in resim yeteneği keşfedildi. Öğrencimizin görsel hafızası çok güçlü. Gördüğü bir resmi kağıda aktarabiliyor. Okulumuza geldiğinden beri ahşap yakma sanatı üzerine çalışıyor. Ahşap zemin üzerine çizilen resmi, yakma makinesini kullanarak sabırla nakşediyor."
"Aşk ve şevkle resim yapması bizi mutlu ediyor"
Akkan, öğrencinin yaptığı eserleri şimdilik okulda sergilediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Otizmlilere imkan verildiğinde birçok yeteneğinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Biz de onların yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Topluma daha fazla uyumlu bireyler haline gelebilirler. Otizmli öğrenciler belli bir alanda yeteneklerini daha fazla geliştirebiliyorlar. Faik de resim alanında kendisini geliştirdi. Onun aşk ve şevkle resim yapması bizi mutlu ediyor. Tabii bunda ailesinin ve öğretmenlerinin de çok büyük katkısı var."
Öğrencinin ileride daha güzel eserler ortaya çıkaracağına inandığını dile getiren Akkan, "Geçtiğimiz yıl Faik'in yapmış olduğu ahşap yakma ve resimlerin sayısı 15 civarındaydı. Geçen yıl Beyaz Ay Derneğinin Türkiye
genelinde düzenlediği resim yarışmasında bin öğrenci arasından ilk 50'ye iki öğrencimiz girdi. Bunlardan biri Faik idi." diye konuştu.
"Sınıfımızdaki tüm ürünler Faik'in eseridir"
Sınıf öğretmeni Ali Balaban
da Faik ile iki yıldır birlikte çalıştıklarını aktardı.
Okula geldiğinde Faik'in özel bir yeteneğinin olduğunu anladıklarını ifade eden Balaban, şunları kaydetti:
"Gördüğü her şeyi çizebiliyordu. Önceki deneyimlerimden yola çıkarak Faik'in iş eğitimi becerileri dersinde ahşap yakma üzerinde ilerleyebileceğini düşündüm ve eğitimlere başladık. Önceleri çizimde biraz zorlansa da daha sonra ustalaştı. Sınıfımızdaki tüm ürünler Faik'in eseridir. 5 tane büyük tablo yaptık. Bir tanesi Maliye
Bakanlığında sergilenmek üzere hediye edildi. Bazı öğrencilerin, bir eser oluştururken sıkıldıklarını gözlemleyebiliyoruz. Ancak Faik'de asla böyle bir durumla karşılaşmadık. Diğer derslerde biraz sıkılıyordu ama resim dersinde hiç sıkılmıyor."
Baba Bünyamin Arslan da Faik'in resim yapmayı çok sevdiğine değinerek, oğluyla gurur duyduğunu vurguladı.
Afyonkarahisar,Emre Arslan
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:37