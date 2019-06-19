19.06.2019 13:48
Haberler» Güncel» Haber

Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür

Erzincan'da otizmli genç kız, çalınan telefonunu aynı gün içinde bulup kendisine teslim eden polislere çay ve pasta ikram ederek teşekkür etti.

Erzincan'da otizmli genç kız, çalınan telefonunu aynı gün içinde bulup kendisine teslim eden polislere çay ve pasta ikram ederek teşekkür etti.
Yunusemre Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki parka giden 22 yaşındaki otizmli Rabia Zeytun'un yanına gelen 14 yaşındaki kız çocuğu E.İ, annesini arama bahanesiyle telefonunu istedi.
Zeytun'un verdiği telefonu alan E.İ. ardından parktan uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Telefonu olmadan eve dönen Rabia Zeytun'un annesi Nazlı Zeytun durumu fark edince polise ihbarda bulundu.
Eve geldiklerinde otizmli genç kızın eşkal veremediğini ve çok üzüldüğünü gören Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada E.İ'yi kısa sürede, üzerinde telefonla yakaladı.
Ekipler telefonu Rabia Zeytun'a evinde teslim etti.
Çok sevinen genç kız da çay ve pasta ikram edip sohbet ettiği polislerle özçekim yaptı.
Rabia Zeytun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkta otururken tanımadığı birisinin, annesini aramak için kendisinden cep telefonunu istediğini söyledi.
Zeytun, "Telefonu alan çocuk yanımdan uzaklaştı ve bir daha kendisini bulamadım. Eve gelince annem bana telefonu sorunca olayı anlattım ve polise haber verdik. Polis amcaları çok seviyorum, onlara çok teşekkür ederim. Kısa sürede telefonumu buldular." ifadelerini kullandı.
Anne Nazlı Zeytun ise polislerin ilgi ve alakalarıyla kısa sürede cep telefonunun bulunduğunu belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede gelen ekipler kaybolan telefonu bularak Rabia'ya teslim ettiler. Allah onlardan razı olsun kızımız çok mutlu oldu." diye konuştu.Otizmli genç kızdan polislere çay ve pastalı teşekkür
Kaynak: AA
Yunusemre, Erzincan, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:10 ANTALYA YOLCU GİBİ BİNDİĞİ OTOBÜSTE HIRSIZLIK YAPTI
15:10 BOLU UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
15:09 Söke Ovası Sulama Birliği'nden işçi çıkarmalarla ilgili açıklama Geldi
15:09 Araklı'daki sel - Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)
15:09 Ladik HEM yıl sonu sergisi
15:08 Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni
15:07 Sason'da tayini çıkan savcı ve tabur komutanı onuruna yemek verildi