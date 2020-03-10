Otizmli genci darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi
Zanlının emiyetten çıkışı Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı İSTANBUL - Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.M. yeniden gözaltına alındı.
10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:26
Zanlının emiyetten çıkışı Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandıİSTANBUL - Avcılar 'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli O.M. yeniden gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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