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Otizmli genci darp eden sanık tahliye edildi

Avcılar'da otizmli Taha Alper Behrem'i darp eden ve 1,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Okan Metin, engelli genç hakkında "kendisini savunabilir" raporunun ardından tahliye edildi.

01.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:18
Otizmli genci darp eden sanık tahliye edildi
Avcılar 'da otizmli Taha Alper Behrem'i darp eden ve 1,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Okan Metin, engelli genç hakkında "kendisini savunabilir" raporunun ardından tahliye edildi.

Avcılar'da 8 Mart 2020'de Okan Metin yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem'i kız arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla darp etmişti. Olayın ardından tutuklanan ve hakkında 1,6 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Metin, engelli çocuk hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen "kendisini savunabilir" raporunun ardından tahliye edildi. Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda Taha Alper Behrem'in genel durumunun iyi olduğu aktarılarak "beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğu" tespitine yer verildi.

Raporun ardından Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Okan Metin'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunan müşteki avukatı, sanığın öldürmeye teşebbüste bulunduğunu belirterek "Okan Metin hakkındaki tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2020'de Taha Alper Behrem ile sanık Okan Metin arasında nesnel olarak belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılmıştı. Sanığın Behrem'i boynundan tutarak demir korkuluklara ittiğinin belirtildiği iddianamede, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı açıklanmıştı. İddianamede, müşteki Taha Alper Behrem'in İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu'nca düzenlenen raporunda yüzde 76 engelli olduğu da kaydedilmişti. İddianamede Okan Metin'in 'beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Küçükçekmece, Avcılar, 3. Sayfa
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