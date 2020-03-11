Otizmli genci darp eden şüpheli tutuklandı
Otizmli genci darp eden şüpheli tutuklandı Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i tekme tokat döven zanlı O.M isimli zanlı tutuklandı.
11.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:58
Otizmli genci darp eden şüpheli tutuklandı
İSTANBUL - Avcılar 'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i tekme tokat döven zanlı O.M isimli zanlı tutuklandı. Olay, Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. İddiaya göre yüzde 76 engelli engelli otizmli Taha Alper Erdem teyzesinin evinin önünde beklerken sokakta arabayla geçen O.M.'ye ve aracın içindeki kız arkadaşına seslendi. O.M. araçtan inerek Erdem'i kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dakikalarca dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ailenin şikayeti üzerine polis O.M.'yi göz altına aldı. O.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Dün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.M. adliyeye sevk edilmişti. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde sorgusu tamamlanan O.M. benden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
İSTANBUL - Avcılar 'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i tekme tokat döven zanlı O.M isimli zanlı tutuklandı. Olay, Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. İddiaya göre yüzde 76 engelli engelli otizmli Taha Alper Erdem teyzesinin evinin önünde beklerken sokakta arabayla geçen O.M.'ye ve aracın içindeki kız arkadaşına seslendi. O.M. araçtan inerek Erdem'i kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dakikalarca dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ailenin şikayeti üzerine polis O.M.'yi göz altına aldı. O.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Dün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.M. adliyeye sevk edilmişti. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde sorgusu tamamlanan O.M. benden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cihangir Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa
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