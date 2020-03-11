Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Avcılar'da otizmli bir genci sokak ortasında tekme tokat döven zanlı, savcılığın talebi üzerine tekrar gözaltına alındı. Emniyette ifade veren zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Avcılar 'da otizmli Taha Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dayak yemişti. Otizmli gencin ailesi, zanlı hakkında şikayette bulunmasıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlı savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.
OTİZMLİ GENCİ DARP EDEN ZANLI TUTUKLANDI
Olayı soruşturan savcılık, otizmli genci darp eden O.M. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.M, polis merkezinde ifade verdi. O.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Avcılar'da kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle bir kişi otizmli genci tekme tokat darp etmişti. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar oluşan otizmli gencin ailesi zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak, gözaltına alınan zanlı serbest bırakılmıştı. Olayın ardından savcılık harekete geçti. Savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.