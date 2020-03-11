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Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

Avcılar'da otizmli bir genci sokak ortasında tekme tokat döven zanlı, savcılığın talebi üzerine tekrar gözaltına alındı. Emniyette ifade veren zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

11.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32

Avcılar 'da otizmli Taha Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dayak yemişti. Otizmli gencin ailesi, zanlı hakkında şikayette bulunmasıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlı savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

OTİZMLİ GENCİ DARP EDEN ZANLI TUTUKLANDI

Olayı soruşturan savcılık, otizmli genci darp eden O.M. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.M, polis merkezinde ifade verdi. O.M. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Avcılar'da kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle bir kişi otizmli genci tekme tokat darp etmişti. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar oluşan otizmli gencin ailesi zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak, gözaltına alınan zanlı serbest bırakılmıştı. Olayın ardından savcılık harekete geçti. Savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Etiketler : Avcılar, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

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Yorumlar (7)
OGRETMEN:Otizmin ne olduğunu bilmeyen zavallilarin , bize bir lütuf olan masum yavrularımiz hakkında ki akildan yoksun yorumunu kınıyor birgün çocuğunun yada yakınının otizmli olabileceğini hatırlatmak isterim. Hayat sürprizlerle dolu....
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1234:Salmayın itlaf edin
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BİRİ:Otizmli olunca masummu oluyor güzel kadın gördülermi sözle taciz ediyorlar bizzat benim başıma geldi insan ister istemez sinirleniyor çokda masum değiller haberiniz olsun
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ZALİMSİN:ALLAH SENİ DE SINARSA GÖRÜRSÜN OTİZMLİ ÇOCUK NASIL OLUR. . BENCE SEN GÜZEL DE DEĞİLSİN. İNSAN AZMANISIN. . .
0 1
ÖTEKİ:Lan geri zekalı sen otizmin ne demek olduğunu biliyormusun ?. Bu tarz insanlar bırak laf atmayı topluma bile girmeye çekinirler. . . Sırf senin gibi düşünenler yüzünden. . .
0 2
VOLKAN KARA:sevgilinizi mi taciz eti vah vah
0 1
MADEM Kİ:madem bu suç tutuklanmayı gerektiriyodu, o hakim nasıl oldu da bıraktı il duruşmada ??
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