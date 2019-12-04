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Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu beğenildi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Çocuksu Tiyatro ekibi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) "Tasarruf" konulu oyunu sahneledi.

04.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:20Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu beğenildi
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Çocuksu Tiyatro ekibi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) "Tasarruf" konulu oyunu sahneledi.
KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen etkinlikler kapsamında SOBE'de eğitim gören tek yumurta ikizi otizmli kardeşler Suat ve Cengiz Kahveci ise Hacivat- Karagöz oyununu oynadı.
İkizler, bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sahneledikleri oyunu SOBE'de birlikte eğitim gördüğü otizmli arkadaşları için de sergiledi.
Açıklamada, Kahveci kardeşlerin bir hafta süren provalarla hazırlandıkları oyununun büyük beğeni aldığı belirtildi.
SOBE'de düzenlenen programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, SOBE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vehbi Ağırbaşlı ile öğrenciler ve ailelerinin katıldığı bildirildi.

Dünya Engelliler Günü, Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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