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Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu büyük beğeni topladı

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) eğitim gören tek yumurta ikizi olan otizmli kardeşler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz oyununu oynadı.

04.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:06Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu büyük beğeni topladı
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) eğitim gören tek yumurta ikizi olan otizmli kardeşler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz oyununu oynadı.

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Çocuksu Tiyatro ekibi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında SOBE'de "Tasarruf" konulu oyunu sahneledi. Etkinlikler kapsamında SOBE'de eğitim gören otizmli tek yumurta ikizi Suat ve Cengiz Kahveci kardeşler de Hacivat-Karagöz oyununu birlikte eğitim gördüğü otizmli arkadaşları için de sahneledi. Oyuna 1 hafta süren provalarla hazırlanan Kahveci kardeşler büyük alkış aldı. Kahveci kardeşler Hacivat-Karagöz oyununu bir gün önce de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sahnelemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük beğenisini kazanmıştı.

SOBE'de düzenlenen programa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, SOBE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vehbi Ağırbaşlı ile öğrenciler ve aileleri katıldı. - KONYA

Dünya Engelliler Günü, Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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