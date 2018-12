Otizmli Oğlu Olan Öğretmen, Kendisini Engellilere Adadı

02 Aralık 2018 Pazar 10:25



OTİZMLİ oğlu ile İzmir 'in Foça ilçesinde yaşayan Aylin Akmeşe (45), 20 yıllık felsefe öğretmenliğini bırakarak oğlunun da eğitim gördüğü özel merkezde eğitimci oldu ve kendi engellilere adadı.Aylin Akmeşe, otizmli oğlu Emre Hekimoğlu 2 yaşındayken eşinden boşandı. Bugün oğlu 15 yaşına gelen Aylin Akmeşe, kendi evladı gibi, özel çocuklara hizmet edebilmek amacıyla 20 yıl yaptığı felsefe öğretmenliğini bıraktı. Engelli bireylere hizmet edebilmek için çeşitli eğitim programlarına katılarak kendini geliştiren Aylin Akmeşe, 3 yıl önce, oğlunun da eğitim gördüğü Reha Midilli Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde özel eğitim öğretmenliği görevine başladı. Akmeşe, sadece kendi oğluna değil, merkezdeki tüm özel çocuklara anne şefkatiyle yaklaşarak eğitim veriyor.Özel bir çocuğa sahip olup da bunu başkalarıyla paylaşmanın, duygu sömürüsü yapmak anlamına gelmediğini ya da çocuktan utanıldığı gibi bir algı oluşacağı düşüncesinin yanlış olduğunu dile getiren Aylin Akmeşe, "Çocuğumdan dolayı özel eğitimin her zaman içindeydim. 20 yıl felsefe öğretmenliği yaptıktan sonra, başta kendi çocuğum olmak üzere özel çocukların eğitimine şahit olmuş biri olarak gerekli eğitimleri aldım. Özel eğitim öğretmenliğine başladım" dedi.Özel çocukların sosyalleşme anlamında sıkıntıları olduğunu belirten Aylin Akmeşe, eğitimlerinden bahsederek, "22 yaşına kadar örgün eğitimdeler. 22'den sonra ne olacaklar? 23 yaştan sonra da kamu kurumları eğitime devam etmeli. Bu çok önemli. Tabii dünyada yeni bir eğilim var. Engellileri normal okullarda eğiterek, diğer çocuklarla kaynaştırma yönünde. Bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.AİLELERE TAVSİYELERDE BULUNDUAilelere tavsiyelerde bulunan Aylin Akmeşe, "Çocuğunun bir engeli varsa, tespit etmek, kabullenmek ve gereğini yerine getirmeye çalışmak hem çocuğu hem aileyi mutlu edecektir. Nasıl ki her aile çocuğunu hayata, geleceğe hazırlamak, kendi ayakları üzerinde dursun diye yetiştirmeye çalışıyor, sen de öyle yetiştireceksin. Sen biraz daha fazla uğraşacaksın. Korkmasınlar. Kimseden çekinmesinler. O ne der, bu ne der diye düşünmesinler. Eğer rehabilitasyona götürme olanakları yoksa devlet desteği var. Bunun için rapor almak gerekiyorsa alsınlar. Çekinmesinler" dedi.Aylin Akmeşe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir program hazırladıklarını da belirterek, herkesi davet etti.- İzmir