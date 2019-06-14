Otizmli öğrenci okul birincisi oldu

Bakü Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi otizmli Erk Eren Çiftçi, okul birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ile başlayan törende son sınıf öğrencileri, 10. sınıf öğrencilerine iki ülkenin bayraklarını ve okul flamasını teslim etti.

Daha sonra okulu derece ile bitirenlere plaket takdim edildi.

Okulu birincilikle bitiren otizmli Erk Eren Çiftçi, sahneye anne ve babasıyla davet edildi. Çiftçi'ye plaketini Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ağırman verdi.

Erk Eren Çiftçi'nin annesi Suzan Çiftçi'ye de okul hayatı boyunca evladını yalnız bırakmadığı, her gün okula getirip götürdüğü ve okumasına yardımcı olduğu için plaket takdim edildi.

Ağırman, törende yaptığı konuşmada Çiftçi ailesini tebrik ederek, "Duygulanmamak mümkün değil. Bu aile hem beyinlerdeki hem de bedenlerdeki duvarları yıkan bir aile. Devletim ve milletim adına gurur duydum." diye konuştu.

Plaketini aldıktan sonra okulun yaş kütüğüne ismini çakan Erk Eren Çiftçi, arkadaşları tarafından dakikalarca alkışlandı.

Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA