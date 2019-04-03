Otizmli Öğrenciler Askerleri Ziyaret Etti

"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü"nde bir grup otizmli öğrenci İlçe Jandarma
Komutanlığı'nı ziyaret etti.
TOKİ Yavuz Selim
Hafif Düzey
Otizm Sınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askeri alanı gezdi.
Jandarma araçlarına binip, siren çalan öğrencilere İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Mustafa Sönmez
çeşitli hediyeler verdi. Okul Müdürü
Süleyman Karadeniz
, Özel Eğitim Sınıf öğretmeni Suna Dilekli ve bir grup öğrenci velisinin de katıldığı ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Sönmez öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.
Jandarma, Güncel
Kaynak: AA