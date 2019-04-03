03 Nisan 2019, 13:10
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Otizmli Öğrenciler Askerleri Ziyaret Etti

Otizmli Öğrenciler Askerleri Ziyaret Etti

"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü"nde bir grup otizmli öğrenci İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü"nde bir grup otizmli öğrenci İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.


TOKİ Yavuz Selim Hafif Düzey Otizm Sınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askeri alanı gezdi.

Jandarma araçlarına binip, siren çalan öğrencilere İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Mustafa Sönmez çeşitli hediyeler verdi.

Okul Müdürü Süleyman Karadeniz, Özel Eğitim Sınıf öğretmeni Suna Dilekli ve bir grup öğrenci velisinin de katıldığı ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Sönmez öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Jandarma, Güncel
Kaynak: AA