Otizmli Öğrencilerin Eserleri Sergilendi

Trabzon
'da, Eğitimin Yıldızları Hopo Proje Yarışması çerçevesinde yürütülen "Bir yastıkta bin yürek" projesi kapsamında, otizmli öğrencilerin yaptığı kumaş boyama yastıklar sergilendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinatörlüğünde, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığında, Osman Altıntaş
Ortaokulu ile Yıldızlı TOKİ Ortaokulu ve İsmetpaşa İlkokulu'nun paydaşlığında yürütülen "Bir yastıkta bin yürek" projesi kapsamında otizmli öğrencilerin hazırladığı kumaş boyama yastıklar, Forum Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen sergide ziyarete sunuldu.
Osman Altıntaş Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğretmeni Sibel Kadıoğlu
Tüzüner, yaptığı açıklamada, proje sürecinde gerçekleşen ziyaretlerde projeye adını veren yastık kumaşların öğrenciler tarafından boyandığını belirtti.
Tüzüner, proje ile otizmli öğrencilerin hem akranlarıyla etkileşimde bulunması hem de başarma duygusunu yaşamalarını hedeflediklerini kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA