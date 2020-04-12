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Otizmli öğrencinin doğum günü pastasını polisler getirdi

Güngören'de polis ekipleri, otizmli öğrenciye doğum günü sürprizi yaptı.

12.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:37
Güngören 'de polis ekipleri, otizmli öğrenciye doğum günü sürprizi yaptı.
Güngören Ergenekon İlkokulu'nda görevli bir öğretmen, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, bugün otizmli bir öğrencisinin doğum günü olduğunu belirtip, kutlama konusunda yardım talep etti.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğretmenin isteğini geri çevirmeyerek, mumları yanan bir pasta ile öğrencinin ailesinin kapısını çaldı.
Kapıyı açan çocuğa "İyi ki doğdun Selin" diye şarkı söyleyen polisler, kutlamanın ardından evden ayrıldı.
10 yaşındaki çocuğa atıştırmalık aldılar
Çekmeköy'de de 10 yaşındaki Buse, 155 Polis İmdat Hattı'na mesaj atarak, evdeki bütün kitapları okuduğunu ve üç kardeşi ile canlarının çok sıkıldığını belirterek, polisten kitap, zeka oyunu ve atıştırmalık istedi.
Bunun üzerine, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buse'nin evine giderek kek, bisküvi ve çikolatadan oluşan atıştırmalıkları teslim etti ve kitap getirme sözü ile adresten ayrıldı.
Evde kalan solunum cihazını polis hastaneye getirdi
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşın, evde kalan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları tarafından ulaştırılamayan solunum cihazını, Üsküdar'daki evinden alıp hastanedeki refakatçisine teslim etti.
Öte yandan, mesaisini bitiren sağlık çalışanlarını da polis ekipleri evlerine götürdü. Otizmli öğrencinin doğum günü pastasını polisler getirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güngören, Polis, Güncel
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