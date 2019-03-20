Otizmli Piyanist Konserlere Hazırlanıyor

Kaynak: AA

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarında piyano eşlik dersi veren, yüksek lisans eğitimi için haftanın iki günü Afyonkarahisar'a giden otizmli piyanist Buğra Çankır, yoğun temposuna rağmen vereceği konserlere hazırlanıyor."Üstün yetenekli otizmli piyanist" olarak anılan 24 yaşındaki Çankır, hem eğitim hem de sanat alanındaki başarısında en büyük desteği, babası Kemal ve annesi Necla Çankır'dan alıyor.Müzik yeteneği 10 yaşındayken keşfedilen Buğra'nın, 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Genetik Araştırma Merkezi tarafından yapılan testle "Perfect Pitch" (Mutlak kulak) olarak adlandırılan ve "doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme" şeklinde açıklanan yeteneğe sahip olduğu tescillendi.Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi ve Çankır'ın yüksek lisans hocası Natık Rzazade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buğra'nın eğitimini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.Öğrencisinin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yüksek lisansa başladığını belirten Rzazade, "Ben Buğra'nın deşifrajını, yani ilk görüşte notaları okuma ve çalma yeteneğini çok beğeniyorum. Buğra çok iyi deşifraj yapıyor. Sadece bazı makamlarda tabii ki benim öncelikli olarak göstermem ve anlatmam gerekiyor. Pedalı nasıl piyanoda kullanacak, yorumu yaparken nelere dikkat edilecek, bunları eylül ayından bu yana çalışıyoruz." diye konuştu.Rzazade, geçen yıl 3 Aralık Uluslararası Dünya Engelliler Günü'nde, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Engelliler Piyano Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Buğra'nın, dünyanın farklı yerlerinden 33 piyanistin yer aldığı yarışmada ilk 14'e girerek finale kaldığını hatırlattı.Öğrencisin, yarışmada ilk üçe giremese de azmi ve yeteneğiyle finale kaldığı için mükemmellik sertifikası ve madalya alarak kendilerini gururlandırdığını anlatan Rzazade, şöyle devam etti:"Bizim hazırladığımız parçayı ABD'de başarıyla icra etti. Şimdi bir hedefimiz daha var. Kütahya'da 10. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu kapsamında konser verecek. Orada Mozart'ın bir sonatını seslendirecek. Bu sonatın içinde tabii alaturka bölümler de olacak. Şimdi bu sonat üzerinde çalışıyoruz. Buğra ile her ders geldiğinde birkaç sayfaya bakıyoruz. Araştırıyoruz, nasıl yorumlanacak onu gösteriyorum."Buğra'nın genellikle korrepetisyon, yani eşlik dersi aldığını dile getiren Rzazade, "Genellikle şan eşliği üzerinde çalışıyoruz. Çünkü Buğra'nın biraz daha şan tecrübesi kazanması lazım. Şan eşliğinde farklı dönemleri, barok, klasik, romantik ve çağdaş dönemlerini araştırıyoruz. Bu dönemlerin eşlikleri nasıl icra olunacak, onlara dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı."Buğra'nın yıl boyunca programları yoğun olacak"Baba Kemal Çankır da Buğra'nın yüksek lisans eğitimindeki başarısına çok sevindiğini vurguladı.Oğlunun ilk dönem aldığı 4 dersi de A notuyla geçtiğine işaret eden Çankır, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu başarısı bizi gururlandırıyor. Her hafta eğitimi çin İskenderun'dan Afyonkarahisar'a geliyoruz. Burada iki gece kalıp dönüyoruz. Buğra'nın burada kendini bir seviye daha yukarıya taşıdığını düşünüyorum. Oğlum edindiği müzik birikimini birçok yerde sahneleme fırsatı buluyor. 25 Nisan'da Kütahya'da yapılacak konsere hazırlanıyoruz. Bu eseri hazır hale getirdikten sonra birçok yerde çalma imkanımız olacak.2 Nisan Dünya Otizm Günü'nde Eskişehir Anadolu Üniversitesinin davetlisi olarak, hem ben konuşmacı olacağım hem de Buğra eserini icra edecek. 3 Nisan'da aynı program buradaki konservatuvarda yapılacak. 2 Mayıs'ta Adana'da, 4 Mayıs'ta Çankırı'da üniversitenin davetlisi olacağız. Buğra'nın yıl boyunca programları yoğun olacak. Bu aslında onun müziksel gelişimini destekleyen bir konu oldu. 'Bundan sonra şu program var' şeklinde sürekli hedefleri olması çalışma motivasyonumuzu artıran bir unsur."Çankır, Buğra'nın uluslararası yarışma ve etkinliklerde Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğine dikkati çekti.