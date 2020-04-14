Otizmli şampiyon Filiznur, koronavirüs tedavisi gören annesine kavuştu

TÜRKİYE Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda birinci olan otizmli 16 yaşındaki Filiznur İmer, koronavirüs tedavisi gören annesi Süreyya Elçekin ile kavuştu. 14 günlük karantina süresi nedeniyle kızından ayrı kaldığı dönemde gözyaşları içinde çektiği video herkesi duygulandıran anne Elçekin, "Bana 'Anne ölmeyeceksin, değil mi? Sen ölürsen bana kim bakar?' dedi. Şimdi ona kavuştum. Şifa bekleyen herkese sağlık diliyorum" dedi.

Jimnastik sporuna gönül veren ve çok sayıda madalyanın sahibi olan 16 yaşındaki otizmli Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin (38), 27 Mart günü ateş, öksürük, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs bulguları taşıdığı gerekçesiyle karantina altına alınan Elçekin otizmli kızından ayrı kalmak zorunda kaldı. Elçekin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde hastane odasında gözyaşları içinde çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, "Çektiğim acılardan daha kötüsü kızımın yanında olamamak ve onun özel gününde ona sarılamamak. Onu çok seviyorum. Anneciğim sana söz veriyorum bundan sonra her anında senin yanında olacağım. Bugün yanında olamadığım için beni affet. Seni canımdan bile çok seviyorum" dedi. Koronavirüsü yenmeyi başaran anne, taburcu olup, evine döndü.

'SEN ÖLÜRSEN BANA KİM BAKAR?'

DHA'ya konuşan anne Elçekin, "Akciğer filmim çekildi. Filmle birlikte zatürre olduğum ve şüpheli bulgular taşıdığım anlaşıldı. Bunlar da koronavirüs ile uyuştuğu için koronavirüs şüphelisi olarak karantinaya alındım. Sabaha karşı özel bir ambulansla başka bir hastaneye sevkim yapıldı ve zahmetli, ağrılı, özlem dolu süreç de benim için başlamış oldu. Kızımdan ilk kez ayrı kalacaktım. Bu çok zor bir süreçti ama her gün beni arıyordu. En son beni aradığında 'Anne ölmeyeceksin, değil mi?' dedi. 'Sen ölürsen bana kim bakar?' dedi. Ben de doktorumu aradım, doktorum bana 'Ölmeyeceksin' dedi ve umut oldu. Kızımın sevgisi bana umut oldu. Hiç tanımadığım insanların duaları bana umut oldu. Zor bir süreçti. Zor bir hastalıkla mücadele ediyordum. Kızımın özlemi de canımı acıtıyordu. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Şifa bekleyen herkese sağlık diliyorum" dedi.

Otizmli Filiznur ise eve gelen ve kendini odasında izole eden annesine kapıdan, "Seni çok seviyorum" diye seslendi.